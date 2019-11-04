Оправдал племянника Кадырова: в Чечне министр поддержал пытки задержанных

По мнению министра, "для аферистов и электрошокеры недостаточны".

В Чеченской республике 27-летний министр по делам молодежи Иса Ибрагимов оправдал пытки задержанных.

Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Читайте такжеРоссиянин пожаловался на пытки в полиции и покончил с собой«Для аферистов и электрошокеры недостаточны», – отметил он, комментируя совместный эфир сотрудника телеканала «Грозный» и бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова (троюродного племянника Рамзана Кадырова).

Как ранее сообщал УНИАН, на телеканале вышел сюжет, в котором Ислам Кадыров лично пытает женщин электрошокером, угрожает, шантажирует и добивается признания якобы в совершенных ими преступлениях.

Бывший мэр уже извинился за то, что выбивал показания из задержанных. Однако при этом он отметил, что люди, которых он пытал, «благодарны за то, что сейчас находятся на свободе».