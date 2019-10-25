Племянник Кадырова пытал женщин, видео показали в эфире местного телеканала (фото)

На кадрах видно, как мужчина лично пытает женщин электрошокером, грозит им и добивается признания в якобы совершенных ими неправомерных действиях.

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова (троюродного племянника Рамзана Кадырова) после появления видео, на которых он жестоко ведет себя с местными жителями с 2012 по 2015 годы.

Об этом сообщили в местной полиции.

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Некоторые из фрагментов показали в эфире канала «Грозный». На кадрах видно, как мужчина лично пытает женщин электрошокером, грозит им и добивается признания в якобы совершенных ими неправомерных действиях.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов неадекватность Кадырова объясняет «травмой во время автомобильной аварии», пишут Кавказ. Реалии.

Издание отмечает, что после отставки из мэрии Кадыров-младший еще полгода был вице-премьером республики, а его отставка в 2017-м сопровождалась формулировкой: «с переходом на работу в правоохранительные органы».

По словам авторов опубликованного видео, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а общий хронометраж составляет около 8 часов.

Как сообщал УНИАН, США могут заняться поиском активов главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России.

В поправке, принятой Палатой представителей, содержится призыв к госсекретарю США "принять все возможные меры для расследования деловых операций Рамзана Кадырова и любых компаний, контролируемых Рамзаном Кадыровым за пределами Российской Федерации, и установить, нарушают ли эти операции или любые компании, способствующие осуществлению таких операций, санкции, введенные против Рамзана Кадырова в соответствии со статьями "Закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека во всем мире".