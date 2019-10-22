Россиянин совершил массовую резню, когда грабил дом
10:18, 22 октября 2019Русский міръ
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Инцидент случился недалеко от Москвы.
Хозяева не послушались злоумышленника и не отдали ему деньги / фото mukachevo.net
В Новой Москве (Россия) полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и травмировании еще четырех.
Об этом сообщают в пресс-службе полиции.
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По предварительной информации, инцидент произошел утром 22 октября в одном из домов деревни Дудкино Новой Москвы. Мужчина пришел в дом и начал требовать отдать ему всю наличку. Однако хозяева не послушались.
«Получив отказ, злоумышленник нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых скончались», – добавили в полиции.
По факту продолжается расследование. Подозреваемого передали следователям.
Как сообщал УНИАН, сотрудник полка имени Кадырова МВД Чечни убил полицейского из карельского отряда спецназначения «Гром» в аудитории института повышения квалификации.
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