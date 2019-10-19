"Кадировец" жестоко убил спецназовца на глазах у полиции

Следователи открыли дело по статье о совершении смерти по неосторожности.

Сотрудник полка имени Кадырова МВД Чечни убил полицейского из карельского отряда спецназначения «Гром» в аудитории института повышения квалификации.

Об этом сообщает Новая газета.

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По данным Следственного комитета, между ними произошла ссора, переросшая в драку.

«В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – уточнили в ведомстве.

В «Омбудсмен полиции» объяснили, что когда полицейских разняли, сотрудник полка «не успокоился, бросился на сотрудника с Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу. Когда оттащили – сотрудник Карелии был уже мертв».

Следователи открыли дело по статье о совершении смерти по неосторожности.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 октября, в Челябинске Российской Федерации учительница начальных классов школы №39 умерла во время детского конкурса.