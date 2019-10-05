Россияне вышли с пикетом в поддержку якутского шамана, который планировал "прогнать Путина"

На пикете задержаний не было, акция прошла мирно, пишут российские СМИ.

В Якутске 5 октября около 50 человек приняли участие в согласованном массовом пикете в поддержку шамана Александра Габышева, который шел в Москву прогонять «демона Путина» из Кремля.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Участники акции принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами: «Я/Мы Шаман» и «Нет карательной медицине». Протестующие выступали против преследования Габышева.

На пикете задержаний не было, акция прошла мирно.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. Однако правозащитники хотят провести собственную экспертизу.