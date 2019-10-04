В России больных на обследования возят вместе с овощами (фото)
19:00, 04 октября 2019Русский міръ
279 0
Автомобиль, в котором перевозят пациентов, предназначен для хозяйственных нужд больницы.
Дорога до больницы занимает 8 часов / Скриншот
Людей с инвалидностью из Дергачей (Россия) возят на гемодиализ вместе с овощами. Дорога до больницы занимает 8 часов.
Читайте такжеПеревозбужденная россиянка искусала продавца и медиков (фото)
Видео опубликовали на Youtube очевидцы ситуации, сообщают местные издания.
В комментариях авторы видео объяснили, что автомобиль предназначен для хозяйственных нужд больницы.
В российском министерстве ответили, что в плане перевозки пациентов установлены «ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы», которому «поручено лично извиниться перед пациентами».
Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, снятое в российском Ставропольском крае, на котором нетрезвый акушер-гинеколог обматерил пациентку и отказался проводить обследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter