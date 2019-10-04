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В России больных на обследования возят вместе с овощами (фото)

19:00, 04 октября 2019
Русский міръ
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Дорога до больницы занимает 8 часов / Скриншот

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Видео опубликовали на Youtube очевидцы ситуации, сообщают местные издания.

В комментариях авторы видео объяснили, что автомобиль предназначен для хозяйственных нужд больницы.

В российском министерстве ответили, что в плане перевозки пациентов установлены «ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы», которому «поручено лично извиниться перед пациентами».

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, снятое в российском Ставропольском крае, на котором нетрезвый акушер-гинеколог обматерил пациентку и отказался проводить обследование.

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Теги: #Россия#врачи