"Уйди на**й отсюда!": в России пьяный гинеколог обматерил пациентку (видео)

Врач пьяным лежал на кушетке, еще и матерился.

В сети появилось видео, снятое в российском Ставропольском крае, на котором нетрезвый акушер-гинеколог обматерил пациентку и отказался проводить обследование.

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Как можно увидеть в ролике, врач находится в состоянии алкогольного опьянения. Он общается с пациенткой, используя нецензурную лексику. Квалифицированной медицинской помощи женщина так и не получила.

В Минздраве РФ заявили, что данные кадры были сняты еще в июне коллегой гинеколога.

"Это было еще в июле месяце, врач акушер-гинеколог не вел прием, хотя и находился в больнице. То есть к профессиональной деятельности врача этот случай никак не относится", - рассказали "360" в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Ранее в городе Конаково (Тверская область, Россия) женщина покусала продавца местного магазина и медиков, которых вызвали на место происшествия.