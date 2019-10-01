Встань и иди: в РФ врачи скорой выкинули пациента с инсультом на ближайшую лавочку (видео)

62-летнего больного привезли не по адресу.

В Ставропольском крае Российской Федерации врачи скорой помощи выгрузили пациента с инсультом из машины и переложили его на лавочку в одном из дворов.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Отмечается, что 62-летнего больного привезли не по адресу, и самостоятельно добраться до дома он не смог.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 35-летний россиянин три дня бродил по подвалам больницы после операции. На следующий день после исчезновения врачи его выписали за нарушение стационарного режима.