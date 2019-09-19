У шамана три руки: на "тропу войны" против Путина выходит "Дед Мороз"

79-летний "Дед Мороз" является правой рукой задержанного шамана Александра Габышева.

После задержания в Бурятии шамана Александра Габышева, который вместе с соратниками полгода шел в Москву, чтобы «изгнать Путина из Кремля», движение возглавит «Дед Мороз».

Об этом рассказал Дмитрий Крюков - один из сподвижников шамана, присутствовавший во время задержания, передает MK.RU.

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«Нет (не закончим поход – УНИАН). Продолжим без шамана. Думаю, движение возглавит Дед Мороз. Он - правая рука шамана. Ему 79 лет. Видели, наверное, на наших снимках человека с бородой? О нем речь», - рассказал Крюков.

Также он рассказал, что поиски шамана пока безрезультатны.

«Несколько наших людей уехали в Улан-Удэ. Ищем его. Пока безрезультатно. Остальные ребята остались в лагере. Шамана вызволять будем. Самые лучшие адвокаты страны уже нам звонили, предлагали помощь», - отметил сподвижник Габышева.

Ранее сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.

Однако сегодня стало известно, что на границе Бурятии с Иркутской областью сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина».