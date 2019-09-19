Задержали шамана, который шел "изгонять демона Путина" (видео)

Габышев называл президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

На границе Бурятии с Иркутской областью сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина».

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«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — сообщил Znak.com один из сопровождавших шамана.

Собеседник издания уточнил, что это произошло в районе федеральной трассы, по которой шаман шел в столицу РФ, когда он остановился на ночевку лагерем. Он добавил, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

Ранее сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.