"Демон кровавый, фашист у власти": шаман идет пешком в Москву изгонять Путина (видео)

По словам шамана, для него уход Путина будет победой.

Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.

Габышев считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману, передает Сибирь.Реалии.

Читайте такжеВ российском Воронеже "похоронили" Путина: на надгробии написали "Сказочный вор и лжец" (фото)

"Он (Путин, - УНИАН.) демон кровавый. Когда его не будет - будет свобода. Свобода - это самое дорогое... Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в ладу, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор. Фашист какой-то сел у власти", - говорит якутский шаман.

"Для меня уход Путина будет победой. Главное - победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их", - уверен шаман.

На сегодняшний Габышев прошел около 2000 километров. В Москву планирует добраться в 2021 году.

Напомним, в ночь на 25 июня в Москве задержали известного видеоблогера Руслана Соколовского, который вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти.