В России женщина кремировала тело сына, но он оказался жив

Мужчина полгода попрошайничал на одной из местных станций метро и "думал о смысле жизни".

Жительница российского Санкт-Петербурга кремировала тело сына, а через полгода оказалось, что он жив.

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Россиянка написала заявление в полицию о том, что в марте пропал ее 43-летний сын. Несколько месяцев спустя она опознала его тело в морге. Вскоре она кремировала его и получила свидетельство о смерти сына.

Однако оказалось, что сын жив, когда через полгода он вернулся домой. Отмечается, что все это время он попрошайничал на одной из местных станций метро. По его словам, там он думал о смысле жизни.

Как ранее сообщал УНИАН, в России ученый сжег себя перед зданием местного Госсовета.