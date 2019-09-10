"Умру за язык": в РФ ученый сжег себя перед Госсоветом (фото 18+)

Альберт Разин получил ожоги 100% тела и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во вторник, 10 сентября, в Ижевске (Удмуртия, Россия) директор Института человека УдГУ Альберт Разин устроил акт самосожжения перед зданием местного Государственного совета.

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Как сообщают в МЧС Удмуртии, Альберт Разин держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

По предварительной информации, Альберт Разин получил ожоги 100% тела и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Альберту Разину летом этого года исполнилось 79 лет. Известно, что он требовал от местных властей принятия решений и мер для сохранения удмуртского языка, добивался, чтобы этот язык дети учили в школе.

На удмуртском языке до сих пор говорят в ряде регионов России – более 324 тыс. человек. Существует угроза исчезновения удмуртского языка.

Как сообщал УНИАН, во дворе на юге Москвы среди бела дня сожгли мужчину. На кадрах видно, как злоумышленник подходит к сидящему на лавочке за столом человеку, обливает легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает.