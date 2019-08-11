Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении (видео)

После обряда у новорожденного остались ссадины и ушибы. Мать обратилась в полицию.

В России священник РПЦ во время обряда крещения травмировал годовалого малыша.

Об этом сообщает издание Фонтанка, публикуя соответствующее видео.

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Инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине Ленинградской области. На кадрах видно, как священник, применив силу, окунает в воду кричащего ребенка. Более того, после самого обряда игумен Фотий не дает женщине забрать малыша обратно.

Как отмечает издание, за крещение мать ребенка заплатила 3,5 тысячи рублей (более 1800 грн).

После обряда у новорожденного остались ссадины и ушибы. Женщина обратилась в полицию. Кроме того, по ее словам, на инцидент обратили внимание в епархии, где пообещали отстранить священнослужителя.

Видео: Fontanka Ru

Ранее сообщалось, что в Томске православного священника засняли во время освящения пивного магазина.