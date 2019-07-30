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В России мать оставила 2-летнего сына в камере хранения супермаркета

11:49, 30 июля 2019
Русский міръ
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Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик

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Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. Об  этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, ребенок был в истерике.

Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик.

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Теги: #Россия#мать