В России мать оставила 2-летнего сына в камере хранения супермаркета
11:49, 30 июля 2019Русский міръ
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Сотрудники магазина услышали детский крик и вскрыли ящик.
Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета.
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Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По словам очевидцев, ребенок был в истерике.
Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик.
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