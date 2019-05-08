Россиян напугали “проверочными” сообщениями о радиации (фото)

Тревожная информация обеспокоила местных жителей, сообщение ушло в соцсети.

В России телевидение сообщило сначала о радиационной, а затем о химической тревоге в Тверской области. Жителям посоветовали отключить свет, газ и водоснабжение в домах, собрать самое необходимое и укрыться.

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Тревожная информация обеспокоила местных жителей, сообщение ушло в соцсети.

В то же время, как сообщает MK.RU, в Главном управлении МЧС России по Тверской области сообщили, что данные сообщения являются проверочными. Радиационный фон в Тверской области в норме, жителей просят сохранять спокойствие.

Какая то тварь веселится. Сначала было Радиационная опасность, сейчас Химическая. По всем федеральным каналам.

У меня под боком АЭС. Не смешно pic.twitter.com/slRKwboDAI — Рита🌷🌷🌷🏖️☀️ (@straysenk22) 8 мая 2019 г.

В 2018 году сообщалось, что в России из-за повышенной радиации закрыли спальни детского сада.