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Россиян напугали “проверочными” сообщениями о радиации (фото)

11:36, 08 мая 2019
Русский міръ
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Тверчан напугали сообщением о радиационной и химической опасности / Twitter - @straysenk22

В России телевидение сообщило сначала о радиационной, а затем о химической тревоге в Тверской области. Жителям посоветовали отключить свет, газ и водоснабжение в домах, собрать самое необходимое и укрыться.

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Тревожная информация обеспокоила местных жителей, сообщение ушло в соцсети.

В то же время, как сообщает MK.RU, в Главном управлении МЧС России по Тверской области сообщили, что данные сообщения являются проверочными. Радиационный фон в Тверской области в норме, жителей просят сохранять спокойствие.

В 2018 году сообщалось, что в России из-за повышенной радиации закрыли спальни детского сада.

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Теги: #Россия#радиация