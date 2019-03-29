В России работникам роддома выдали 10 килограммов рваных трусов для уборки

Ранее в сети появилось видео, на котором медики этого роддома смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.

Сотрудникам единственного роддома в башкирском городе Салават выдали 10 килограммов рваных трусов для уборки.

Об этом в группе «Черный список Салават» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала бывшая работница медучреждения Салима Тулебергенова.

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10-килограммовый мешок со старыми вещами доставили из Казани с пометкой «ветошь для уборки». В мешке оказалось рваное нижнее белье.

«Пока по телевидению руководство расхваливает новый операционный блок, посмотрите, чем будут обрабатывать поверхности, проводить генеральные уборки, протирать столы в буфете в роддоме и отделениях роддома», - написала Тулебергенова.

Одному из российских изданий она рассказала, что пост попросили опубликовать ее бывшие коллегии из роддома, поскольку у них «был шок» от увиденного.

Напомним, местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.

По словам руководителя, врачи в роддоме получают в среднем 60 тысяч рублей, акушерки - 35 тысяч, медсестры - 30 тысяч. В действительности оказалось, что операционная санитарка получает до 11,9 тысячи рублей в месяц, врач - 20 тысяч.