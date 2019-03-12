Под Липецком на Масленицу сожгли Короля ночи из «Игры престолов» (фото)

По словам организаторов мероприятия, традиции сжигать на Масленицу Короля ночи уже три года.

На мероприятиях по случаю Масленицы в археологическом парке «Аргамач» (Липецкая область РФ) торжественно сожгли чучело Короля ночи – персонажа культового американского сериала «Игра престолов».

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Об этом сообщает «Дождь». По словам организаторов мероприятия, традиции сжигать на Масленицу Короля ночи уже три года.

Ранее словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля ночи в культовом фентези-сериале «Игра престолов», рассказал журналистам о финальном сезоне саги и роли своего персонажа в нем.