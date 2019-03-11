Поклонская хочет выпускать продукцию под брендом «няш-мяш»

Коллаборационистка подчеркнула, что этот бренд был «заслуженно ею выстрадан».

Так называемая депутат Госдумы РФ, крымская коллаборационистка Наталья Поклонская намерена выпускать продукцию под брендом «Няш-мяш».

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Как сообщает «Крым.Реалии», об этом Поклонская сообщила на пресс-конференции в оккупированной Ялте, в ходе презентации своей книги об аннексии Крыма Россией.

Так, на презентации присутствовал муж Поклонской Иван Соловьев. По его словам, к ним обратились предприниматели, которые хотят «сделать серию продукции» под брендом «Няш-мяш», «но не зарабатывать на этом».

«Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить. «Няш-мяш» – это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма – «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая – это «Няш-мяш. Киев наш», – цитируют Поклонскую журналисты.

Соловьев подчеркнул, что под брендом «Няш-мяш» могут выпускаться только «качественные крымские товары».

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