В России обяжут журналистов "незамедлительно" удалять новости под угрозой блокировки

Граждан РФ за распространение фейковых новостей предложено штрафовать, а сайты - блокировать.

В России власти одобрили законопроект о фейковых новостях. Теперь за публикацию фейковых новостей предлагают наказывать зарегистрированные сетевые СМИ и любые другие интернет-сайты. Газеты, телеканалы, радиостанции и новостные агрегаторы из-под действия закона выведены.

Читайте такжеСпикер МИД РФ опозорилась из-за использования фейковой цитаты Тэтчер в качестве примера "русофобии"

Граждан РФ за распространение таких новостей предложено штрафовать, а сайты - блокировать, пишет "Медуза".

Обсуждая вопрос блокировки сетевых СМИ, автор этих поправок и глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин рассказывал, что у них будет возможность «оперативно исправить ошибку», чтобы избежать блокировки. В законопроекте написано, что СМИ обязаны удалять фейки «незамедлительно».

Определять, насколько «незамедлительно» надо удалить ту или иную новость, будет сотрудник Роскомнадзора в каждом конкретном случае.