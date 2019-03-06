В России обяжут журналистов "незамедлительно" удалять новости под угрозой блокировки
В России власти одобрили законопроект о фейковых новостях. Теперь за публикацию фейковых новостей предлагают наказывать зарегистрированные сетевые СМИ и любые другие интернет-сайты. Газеты, телеканалы, радиостанции и новостные агрегаторы из-под действия закона выведены.
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Граждан РФ за распространение таких новостей предложено штрафовать, а сайты - блокировать, пишет "Медуза".
Обсуждая вопрос блокировки сетевых СМИ, автор этих поправок и глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин рассказывал, что у них будет возможность «оперативно исправить ошибку», чтобы избежать блокировки. В законопроекте написано, что СМИ обязаны удалять фейки «незамедлительно».
Определять, насколько «незамедлительно» надо удалить ту или иную новость, будет сотрудник Роскомнадзора в каждом конкретном случае.