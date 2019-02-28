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В России арт-объект "Слава труду" заменили на "Слава груди" (фото)

19:10, 28 февраля 2019
Русский міръ
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Теперь надпись гласит "Слава груди" / фото ВК

Фотография обновленного проекта была опубликована в сообществе музея в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

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Как рассказали сотрудники музея, неизвестные заменили в арт-объекте слово "труд" на "грудь", прикрепив поверх первых букв картонные. В результате надпись "Слава труду" стала читаться как "Слава груди". 

Также сообщается, что, возможно, "автора работы" удастся установить, ведь на объекте функционирует система видеонаблюдения.

Ранее художники Александр Закиров и Иван Тузов установили в российском Красноярске памятник Владимиру Ленину в стиле пиксель-арт.

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Теги: #Россия