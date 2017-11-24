В России появился пиксельный памятник Ленину (фото)

Художники Александр Закиров и Иван Тузов установили в Красноярске памятник Владимиру Ленину в стиле пиксель-арт (точнее, воксель-арт; воксель - это трехмерный пиксель). Об этом сообщает Meduza.

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Памятник из гофрокартона появился возле бывшего музея имени Ленина. Теперь на этом месте музейный центр современного искусства «Площадь мира».

Ранее в России появилась скульптура Путина в виде крылатого медведя с осетром в лапах.