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Лёша, не дружи с ними: москвичка попросила полицию уберечь 36-летнего сына от друзей

16:38, 25 февраля 2019
Русский міръ
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Telegram-канал Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Лёша Мильтонов был образцовым мальчиком и радостью мамок, нянек и страны. Ровно до тех пор, пока не познакомился с женщиной (36 лет, мужчина в расцвете — пора!)», - говорится в сообщении.

Однако встречи не пошли на пользу Алексею, который стал выпивать, и даже пришёл однажды домой в "неадекватном состоянии".

Мать Алексея Людмила обратилась в полицию, которая начала проверку.

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Теги: #Россия