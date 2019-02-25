Лёша, не дружи с ними: москвичка попросила полицию уберечь 36-летнего сына от друзей
16:38, 25 февраля 2019Русский міръ
384 0
После знакомства с женщиной Алексей стал выпивать, а однажды пришел домой в "неадекватном состоянии".
Telegram-канал Mash
В Москве мама попросила полицию оградить 36-летнего сына от плохого влияния друзей.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Читайте также"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег 9-летнего брата из-за ревности к родителям
«Лёша Мильтонов был образцовым мальчиком и радостью мамок, нянек и страны. Ровно до тех пор, пока не познакомился с женщиной (36 лет, мужчина в расцвете — пора!)», - говорится в сообщении.
Однако встречи не пошли на пользу Алексею, который стал выпивать, и даже пришёл однажды домой в "неадекватном состоянии".
Мать Алексея Людмила обратилась в полицию, которая начала проверку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter