Лёша, не дружи с ними: москвичка попросила полицию уберечь 36-летнего сына от друзей

После знакомства с женщиной Алексей стал выпивать, а однажды пришел домой в "неадекватном состоянии".

В Москве мама попросила полицию оградить 36-летнего сына от плохого влияния друзей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Лёша Мильтонов был образцовым мальчиком и радостью мамок, нянек и страны. Ровно до тех пор, пока не познакомился с женщиной (36 лет, мужчина в расцвете — пора!)», - говорится в сообщении.

Однако встречи не пошли на пользу Алексею, который стал выпивать, и даже пришёл однажды домой в "неадекватном состоянии".

Мать Алексея Людмила обратилась в полицию, которая начала проверку.