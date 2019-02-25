Побывавший в унитазе российский школьник продолжает терроризировать горожан - росСМИ

В российском Приморье уже несколько лет орудует малолетний хулиган, от которого страдают и дети, и взрослые.

Пятиклассник одной из школ Приморского края РФ, которого родители его одноклассников окунули в унитаз за избиение детей и хамство, продолжает террор жителей.

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Об этом пишет «MK.RU». Отмечается, что 12-летний парень уже несколько лет терроризирует одноклассников: он портил, резал, ломал вещи, срывал уроки, избивал детей. Свободное время подросток проводил в местном общежитии в компании старших подростков, где пил, курил и периодически устраивал вылазки, нападая на прохожих.

Отмечается, что найти на него управу было невозможно. Родители писали многочисленные жалобы, но ни школа, ни правоохранители не реагируют. Учителя и вовсе встали на сторону «несчастного сироты», заявляя, что на него все наговаривают.

Утверждается, что сейчас, после инцидента с унитазом, ситуация в поселке обострилась. У подростка якобы диагностировали сотрясение мозга, он не ходит в школу. Несмотря на это, хулиган разгуливает по городу и занимается бытовым террором горожан.

«Теперь он издевается не только над детьми, но вообще над всем городом. Мне писали люди, которые видели, как он кидает в прохожих бомбочки, пенсионерам он вообще бросает их в сумки. Сегодня вот буквально опять кого-то закидал. Школу он не посещает потому, что якобы побитый, на больничном. На больнично-прогулочном, я бы сказала. Мне писала врач, которая делала ему снимки, что никакого сотрясения она там не увидела», - рассказала местная жительница, мама одного из учеников школы.

20 февраля сообщалось, что Прокуратура Приморья (РФ) и департамент образования администрации края расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся за издевательства над их детьми избили и окунули в унитаз пятиклассника в школьном туалете.

Отмечалось, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Пятиклассник, в частности, сильно ударил в живот одноклассницу, в результате чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция.

Отец одного из пострадавших детей, который не выдержал и дважды мокнул хулигана головой в унитаз, теперь является фигурантом дела о нанесении ребенку телесных повреждений.