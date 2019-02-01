В России снова горит торговый центр - огонь охватил трехэтажное здание (видео)

Как отмечается, здание горящего торгового центра расположено в центральной части города, вокруг находится много других торговых построек.

Пожарные российском города Кизляр пытаются справиться с огнем, которой охватил трехэтажный торговый центр «Планета люкс». Возгорание произошло утром в пятницу, 1 февраля.

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Сообщается, что в здании в основном продавали одежду и обувь, однако на первом этаже располагались продуктовые магазины и салоны сотовой связи, передает "Пятый канал".

Что стало причиной пожара пока неизвестно, также не поступала информация о пострадавших. Тем временем общая площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.

Сообщается, что торговый центр «Планета люкс» практически полностью сгорел, после огонь перекинулся на соседнее здание, тоже трехэтажное, торговое, относится к местному рынку. По данным сотрудников МЧС пострадавших нет.

Как сообщал, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Из-за того, что двери в одном из за кинотеатров были закрыты, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности.