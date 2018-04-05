Поскорбели и хватит: сеть возмутило фото брошенных в мусор игрушек с мемориала жертв трагедии в Кемерово

Пользователи сочли, что выбрасывать подобные предметы в мусор – это цинизм и кощунство.

В соцсетях появилось фото с выброшенными в мусор игрушками и цветами, которые были ранее возложены к стихийному мемориалу погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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Такое отношение к мемориалу жертвам трагедии возмутило пользователей – большинство сочло, что выбрасывать подобные предметы – цинично и кощунственно, а мягкие игрушки следовало утилизировать путем сжигания, либо отвезти на могилы погибших детей.

Некоторые, однако, предлагали передать игрушки в детдома, «чтобы такое добро не пропадало зря».

Отдельные пользователи также заявили, что фото является фейковым, однако никаких подтверждений этой версии на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.