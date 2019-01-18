В России врачи "скорой" поели в KFC и прошли мимо человека без сознания (видео)

Зафиксированная на видео бригада врачей — частные медики из коммерческой организации.

Видеозапись из ресторана быстрого питания KFC, в которой бригада скорой из российского Одинцова обедает на фоне упавшего без сознания мужчины, разошлась по сети.

В подмосковном Минздраве объяснили "360", что в кадр попали сотрудники коммерческой скорой помощи.

"Упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дааам", — говорит за кадром автор ролика. На видеозаписи при этом виден лежащий на полу без сознания мужчина. Бригада медработников, отобедав, прошла на выход мимо упавшего человека, не обратив на него внимания. Медикам пришлось едва ли не переступить при этом через лежащего.

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"На самом деле просто сидела компания алкашей, выпивали и один из них совсем перепил, видимо и упал. А скорая пришла просто поесть. Там все видели, что это алкоголики были, пьяная компания. Одна женщина подняла панику, но к бригаде медиков она в принципе не обращалась, она обратилась к сотрудникам ресторана. И то, не с просьбой спасти и помочь, а спросила — почему тут люди спят лежат. Сотрудники к этому человеку подходили, пытались его поднять, но он бормотал что-то. Его пытались усадить — он падал. Его друзья просили полицию не вызывать, чтоб их не выгнали. Скорой там не было смысла вмешиваться", — рассказал по телефону очевидец ситуации местный житель Михаил.

По словам свидетеля, для этого ресторана ситуация, что у них выпивают или ночуют бомжи, нормальная. Кафе круглосуточное, поэтому местные уже привыкли, что в ресторан могут зайти неоднозначные посетители.

Зафиксированная на видео бригада врачей — частные медики из коммерческой организации, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, которая ссылается на информацию от администрации ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой помощи". Сотрудники государственной скорой помощи такую форму не носят, уточнили в ведомстве.

Ранее в оккупированном Симферополе скорая помощь не могла принять телефонные звонки из-за кражи телефонного кабеля.