Симферопольцы из-за кражи телефонного кабеля не могут дозвониться до «скорой»

14:11, 31 мая 2018
Русский міръ
43
В Крыму воры саботировали работу службы Скорой помощи / ros-spravka.ru

Читайте такжеВ Симферополе арестовали крымскотатарского активиста Мустафаева

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя находящегося под контролем оккупантов Центра медицины катастроф Крыма Сергея Астанкина.

"Кража кабеля, по-видимому, произошла ночью или рано утром. Сейчас скорая не может принять звонки на короткий номер 103, мы ввели резервные номера, сообщили о них в СМИ, но пока на них звонки не поступали", - сообщил он.

Астанкин также сообщил, что связисты предприятия "Крымтелеком" обещали восстановить связь в ближайшее время.

По информации месных правоохранителей, кабель похитили из колодца, где проложена телефонная связь, на улице Аральской.

Ранее сообщалось, что в России девушка пригласила к себе парня из Tinder, а он украл ее дорогое кольцо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Симферополь