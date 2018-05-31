Симферопольцы из-за кражи телефонного кабеля не могут дозвониться до «скорой»

Медики ввели резервные номера, но на них пока звонки не поступали.

В оккупированном Симферополе Скорая помощь с утра не может принимать телефонные звонки из-за кражи телефонного кабеля.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя находящегося под контролем оккупантов Центра медицины катастроф Крыма Сергея Астанкина.

"Кража кабеля, по-видимому, произошла ночью или рано утром. Сейчас скорая не может принять звонки на короткий номер 103, мы ввели резервные номера, сообщили о них в СМИ, но пока на них звонки не поступали", - сообщил он.

Астанкин также сообщил, что связисты предприятия "Крымтелеком" обещали восстановить связь в ближайшее время.

По информации месных правоохранителей, кабель похитили из колодца, где проложена телефонная связь, на улице Аральской.

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