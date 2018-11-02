В России спасателей отправили косить заснеженную траву (видео)

В региональном МЧС работу назвали "плановым мероприятием по уборке территории"

На Урале спасатели косили траву, которую уже засыпало снегом.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Видео процесса кошения снега опубликовало издание Е1.

В региональном МЧС работу назвали "плановым мероприятием по уборке территории" и отметили, что с приездом начальства это не связано.