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В России спасателей отправили косить заснеженную траву (видео)

14:26, 02 ноября 2018
Русский міръ
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Видео процесса кошения снега опубликовало издание Е1.

В региональном МЧС работу назвали "плановым мероприятием по уборке территории" и отметили, что с приездом начальства это не связано.

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Теги: #снег#Россия#трава