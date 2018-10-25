В России построенный к ЧМ-2018 за 16 миллиардов рублей стадион размыло дождем (фото)
18:03, 25 октября 2018Русский міръ
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По словам горожан, на размываемом водой склоне стоит спецтехника. Спасать смываемые участки рабочие пока не спешат.
Вода точит и уже восстановленные откосы и участки / "Волгоград онлайн"
В России небольшой дождь начал размывать засыпанные склоны под стадионом «Волгоград Арена».
Об этом сообщает местное издание "Волгоград онлайн".
"Волгоград онлайн"
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"Ручьи снова текут. Вода точит и уже восстановленные откосы и участки, куда после летнего ливня до сих пор не добралась рука рабочего, — рассказывает местный житель. — Просто интересно услышать сегодняшнюю версию. Месячная норма осадков? Сильный ливень?".
По словам горожан, на размываемом водой склоне стоит спецтехника. Спасать смываемые участки рабочие пока не спешат.
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