В России построенный к ЧМ-2018 за 16 миллиардов рублей стадион размыло дождем (фото)

По словам горожан, на размываемом водой склоне стоит спецтехника. Спасать смываемые участки рабочие пока не спешат.

В России небольшой дождь начал размывать засыпанные склоны под стадионом «Волгоград Арена».

Об этом сообщает местное издание "Волгоград онлайн".

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"Ручьи снова текут. Вода точит и уже восстановленные откосы и участки, куда после летнего ливня до сих пор не добралась рука рабочего, — рассказывает местный житель. — Просто интересно услышать сегодняшнюю версию. Месячная норма осадков? Сильный ливень?".

По словам горожан, на размываемом водой склоне стоит спецтехника. Спасать смываемые участки рабочие пока не спешат.

Как сообщал УНИАН, российские полярники устроили поножовщину на антарктической научной станции.