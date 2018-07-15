В день финала дождь в Волгограде уничтожил построенную к ЧМ-2018 дорогу возле стадиона (фото)

Сегодня, в день завершения ЧМ-2018, в российском Волгограде прошел мощный ливень.

Первый же дождь в Волгограде смыл не только новую дорогу, открытую к ЧМ-2018, но и склон у стадиона «Волгоград Арена», который активно благоустраивали последние месяцы, на глазах у всего города.

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Как сообщает местное издание «Блокнот Волгоград», на видео, которое было прислано читателями, видно, как от дороги, условно называемой в народе Нулевая продольная «осталось лишь это самое название».

Также провалился насыпной грунт на склоне вдоль стадиона «Волгоград Арена». О том, есть ли повреждения на самом стадионе, пока неизвестно.

Сегодня, в день завершения ЧМ-2018, в Волгограде прошел мощный ливень. Затопленными оказались несколько крупных торговых центров. Огромные озера образовались по всему городу.