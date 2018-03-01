Минтруд России отказывается от возрождения вытрезвителей

В России анонсировали возрождение вытрезвителей к чемпионату мира по футболу еще в 2016 году.

Минтруд отрицает, что займется возрождением вытрезвителей в России.

Читайте такжеВ преддверии ЧМ-2018 по футболу в России откроют вытрезвителиО том, что «уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново», ранее заявил в интервью «Известиям» главный психиатр-нарколог Евгений Брюн. Он сказал, что этим вопросом будет заниматься Минтруд.

«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности»,- заявили в пресс-службе Минтруда.

Евгений Брюн анонсировал возрождение вытрезвителей к чемпионату мира по футболу еще в 2016 году. Год спустя вернуть вытрезвители предложила Мосгордума, однако развития эта инициатива пока не получила.