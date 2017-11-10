Массовое выселение: в России не нашли места студентам на время проведения ЧМ-2018 по футболу

Министерство образования и науки России и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов-участников чемпионата выселить иногородних студентов из общежитий до начала мероприятия, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Уточняется, что руководители крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске получили рекомендацию выселить иногородних студентов из общежитий до начала Чемпионата мира для того, чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции.

По данным газеты, руководство вузов уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели выехать до начала чемпионата.

В Минобрнауки РФ отметили, что «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» «за счет средств территориальных органов МВД».