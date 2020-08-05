Как приготовить сливовый соус: лучшие рецепты

Сoуc из слив идеально подходит к мясным и рыбным блюдам.

Сливoвий coуc просто идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, или же просто для бутербродов. Одним из самых популярных является, несомненно, грузинский Ткемали. Все эти блюда соус из слив сделает потрясающе вкусными!

Домашний соус Ткемали

Сливы - 1 кг

Зелень укропа - 20 г

Зелень петрушки - 20 г

Чеснок - 1 головка (средняя)

Хмели-сунели - 2 ч. л.

Мята сушеная - 1 ст. л.

Перец чили молотый - 0,25 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1,5 ч. л.

Тушить сливы до мягкости. Мелко нарезать чеснок (можно пропустить через чесночницу). Мелко нарезать зелень.

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Перетереть сливы через сито, чтобы масса была однородной и без шкурок.

В протертую массу всыпать зелень, чеснок, соль, сахар, перец, хмели-сунели и мяту.

Поставить домашний соус ткемали на медленный огонь и после закипания проварить 5-7 минут. Вкусный домашний соус ткемали готов.

Острый соус из слив и перца

Сливы - 250 г

Перец дунганский острый - 100 г

Перец зеленый острый - 2 шт.

Имбирь сухой - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчики

Масло растительное - 50 мл

Сахар - 1 ст.л.

Соевый соус - 50 мл

Сливы вымыть и удалить косточки. Очистить чеснок и лук. Все перцы промыть, освободить от зерен и нарезать крупными кусками.

В чашу блендера загрузить перец и лук. Добавить сливы и чеснок. Пробить все в блендере 5 минут, до пастообразного состояния. Добавить масло и соевый соус.

Вылить содержимое чаши блендера в кастрюлю, добавить имбирь. Всыпать сахар и соль.

Соус проварить на маленьком огне 15 минут, постоянно помешивая. Только он станет сгущаться, то начнет "стрелять", поэтому нужно быть аккуратными.

Влить лимонный сок и проварить еще минуту. Горячий соус сразу разлить по банкам и закрыть герметично. Баночки перевернуть крышками вниз.

Соус Сацебели на зиму

Сливы - 2 кг

Грецкие орехи - 200 г

Чеснок -100 г

Перец чили - 50 г

Карри - 20 г

Перец черный молотый - 2 ч.л.

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 8 ст.л.

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Почистить чеснок, а также очистить от семян перец чили.

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Сливы, чеснок, перец и грецкие орехи перекрутить через мясорубку. Переложить пюре в кастрюлю. Добавить соль, сахар, карри и черный молотый перец.

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, после чего варить смесь полчаса.

Разложить горячий соус по предварительно простерилизованным банкам, закатать такими же стерильными крышками. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.

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