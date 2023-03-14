Нет ничего хуже, чем сухое блюдо, которое приходится запивать водой. Как готовится подлива к макаронам, гречке и другим кашам - читайте в материале.

Классическая подлива идеально дополнит гарнир и сделает сочными мясные изделия. Очень важно иметь под рукой рецепт, который будет отличаться приятным вкусом и подходящей густотой.

Ранее мы рассказывали, как варить гречку и делать ленивые голубцы. Теперь мы подготовили к ним великолепный рецепт подливы.

Как приготовить идеальную подливу

Этот рецепт подойдет не только для обычных гарниров - полученный соус может использоваться как подлива для голубцов, тефтель, котлет. Для этого берем:

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лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

мука - 1 ст. л;

томатная паста - 2 ст. л;

растительное масло - 1 ст. л;

вода - 250 мл;

сахар - 1 ч.л;

соль/перец - по вкусу.

Лук нарезаем мелко, а морковь - на маленькие кубики. Затем помещаем их на разогретую сковородку и даем размягчиться. Огонь ставим чуть меньше среднего - овощи должны жариться, но не сгореть за 2 минуты. Добавляем к ним томат и сахар, тщательно перемешиваем, всыпаем муку и снова быстро мешаем, чтоб не было комочков. Затем медленно доливаем кипяченную воду.Оставляем на огне до загустения - на это может уйти около пяти минут.

Что добавить в мясную подливу для густоты

Бывает, когда рецепт из интернета оказался плохим, и нужно срочно решать, что делать, если подлива получилась жидкая. Обычно для этого достаточно просто добавить муку, однако, если подлива уже почти готова, этот шаг может лишь все испортить.

В такой ситуации спасти вас сможет... горчица! Буквально несколько ложек сделают соус гуще и придадут ему глянцевый блеск.

Если же вы и ваши домочадцы не любите острое, то можно просто заменить обычную горчицу на дижонскую. Она умеренно острая и придаст блюду сладковатый привкус с небольшой приятной кислинкой.

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