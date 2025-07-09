В перечне есть Кролик и Бык.

Среда, 9 июля, под покровительством Земляного Кролика обещает значимые перемены для шести знаков. Этот день символизирует продвижение без напряжения: все, что должно было прийти, приходит само. Грациозная, но настойчивая энергия Кролика поддерживает прорывы и долгожданное облегчение, пишет YourTango.

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Кролик

Благоприятный день, когда долгие усилия приносят ощутимый результат. Может появиться важное письмо, нужный человек или сдвиг в деле, которое казалось замороженным. Внутренне ощущается, что всё начинает складываться.

Бык

Сочетание энергии Быка и Водяной Овцы приносит устойчивость и внутреннюю гармонию. Это может быть поддержка, уважение или долгожданное решение, укрепляющее уверенность и возвращающее ощущение контроля.

Обезьяна

То, что долго оставалось без ответа, сдвигается с мертвой точки. Возникает ясность, открывается путь вперед. Это не случайность - время пришло.

Лошадь

Повышенная чувствительность помогает вспомнить прошлые желания, которые снова становятся актуальными. Эмоциональное возрождение или знаки судьбы подтверждают: путь выбран верно.

Свинья

Поддержка приходит неожиданно, но вовремя. Помощь, ясность в планах или душевное подтверждение создают ощущение, что всё не напрасно и рядом есть надежные союзники.

Петух

Напряжение спадает, внутренние барьеры растворяются. Возможен контакт с теми, кто прежде отдалился, или просто ощущение, что больше не нужно бороться. Наступает облегчение и чувство принятия.

Напомним, ранее были названы самые умные знаки, которые разбираются во всем.

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