Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,78 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 9 июля, снизился на 7 копеек и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 49,47 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,78 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,37 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 9 июля, составляет 108 825 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 548 790 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 9 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,85 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,06 грн, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: