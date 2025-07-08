Хотя РФ имеет некоторые преобретения, они мизерны в сравнении с посталенными задачами.

Темпы российского продвижения на фронте в рамках их большого летнего наступления выглядят "удручающими" с точки зрения Москвы, а кампания воздушного террора достаточно сомнительна в плане ее эффективности. Такое мнение высказал в своем видеоблоге военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен.

Он отметил, что российское наступление, хоть и приносит территориальные приобретения, их масштаб недостаточен для того, чтобы говорить о каком-то успехе России. Аналитик акцентирует, что общая динамика войны остается неизменной — значимых прорывов нет, а обе армии сохраняют свою боеспособность.

Показателен тут пример Сумского направления, где россиянам не удалось приблизиться к Сумам на расстояние, достаточное для артиллерийских и дроновых ударов по городу. В целом Сумская кампания для россиян пошла по тому же сценарию, что и Харьковская год назад, отмечает эксперт.

Видео дня

Главным направлением российских усилий по-прежнему остается Донецкая область. Хотя агрессор имеет здесь достаточно заметное продвижение, его темпы все еще слишком медленные, подчеркивает Нильсен. По его мнению, взять Покровск либо Константиновку в ближайшее время россиянам будет сложно, а единственная реальная перспектива – это окончательная оккупация города Часов Яр, который уже больше года является ареной ожесточенных боев.

Нильсен отметил, что еще рано говорить о полном провале летнего наступления РФ, поскольку лето не перевалило даже за свою половину. Однако на текущий момент у россиян явно не получается добиться поставленных целей.

"Я скажу так: если вы работаете в российском Генеральном штабе и посмотрите на то, чего удалось достичь к настоящему моменту, думаю, вам будет очень трудно остаться довольным результатами. С российской точки зрения все выглядит довольно удручающими. Кажется, что Украина достаточно уверенно держит оборону на линии фронта", – заявил датский аналитик.

Что касается российской кампании ракетно-дроновых ударов по Украине, то и здесь видимых успехов у агрессора нет. Хотя россияне и пытаются бить по военным целям в украинском тылу, они также направляют значительные ресурсы на террор гражданского населения Украины. В то же время украинцы, отмечает датский эксперт, не тратят силы на удары по гражданским объектам РФ и сосредоточены на выбивании военной инфраструктуры агрессора.

"Я бы сформулировал это так: авиаудары с обеих сторон влияют на войну и в целом на линию фронта. [Но] украинские удары в процентном соотношении, вероятно, имеют больший эффект, потому что они не тратят свои бомбы, ракеты и дроны на удары по гражданскому населению", – сказал военный аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия начала кампанию воздушных ударов по ТЦК, пытаясь сорвать украинскую мобилизацию. Военный эксперт Евгений Дикий выразил мнение, что СБУ должна "паковать" украинцев, которые в соцсетях радуются этим ударам.

Тем временем президент Чехии Петр Павел считает сомнительным, что после завершения летнего наступления Россия согласится начать реальные переговоры о мире. Он акцентировал, что конечной целью Москвы является полное подчинение Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: