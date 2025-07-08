Помните, что время на поиски ограничено.

Головоломки, где среди кучи букв надо отыскать одно конкретное слово, пользуются немалой популярностью, и не зря.

Такие задачки решать не только весело и интересно, но и полезно для мозга. К примеру, тренируется ваша память, наблюдательность, внимательность к деталям и умение принимать решения за короткое время. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите изображение, где на желтом фоне в хаотичном порядке расположены различные буквы. С первого взгляда кажется, что это просто набор случайных букв, но это не так. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "бургер", которое вам нужно отыскать.

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На ответ у вас будет всего 6 секунд, поэтому не медлите с поисками. Мы же дадим вам небольшую подсказку: ищите слово не по диагонали или по горизонтали, а по вертикали.

Готовы? Время пошло!

Итак, шесть секунд, отведенные на поиск слова "бургер", завершились. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, можете собой гордиться, у вас действительно талант к решению таких задачек.

Ответ:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Если вам понравилось это задание, почему бы не попробовать кое-что посложнее? Как насчет головоломки, где надо отыскать сразу три слова – "коза", "мак" и "гриб"? Справиться надо всего за 9 секунд.

Или же можем предложить вам интересную оптическую иллюзию, в которой нужно найти число 205. Только гении смогут отыскать его за считанные секунды.

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