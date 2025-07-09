Сегодня во Львове и по области ожидаются грозы с градом и шквалами.

Во Львове сегодня, 9 июля, ожидается неблагоприятная погода с грозой и сильными порывами ветра. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 9 июля гроза, град, шквал 17-22 м/с", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных явлениях обнародовали и для Львовской области. Здесь также ожидаются грозы, а местами еще и значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды на Львовщине введен І уровень опасности, желтый.

9 июля во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, местами град. Скорость ветра будет 7 - 12 м/с, местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с. Днем температура ожидается в пределах от +18° до +23°.

По городу Львову также будет облачно с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь. Также ожидается гроза и град. Ветер будет юго-западный, 7 - 12 м/с со шквалами до 15 - 20 м/с. Температура днем будет не выше +20°...+22°.

Во время осадков видимость будет ухудшаться до 500-1000 метров.

На этой неделе во Львове ожидаются неустойчивые погодные условия: грозовые дожди от умеренных до значительных; шквалы 17-22 м/с и град. С сегодняшнего дня ощутимое снижение температуры: днем лишь до 23° тепла по области.

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