В Великобритании суд признал трех мужчин виновными в поджоге против компании, которая поставляла Украине спутниковое оборудование Starlink. По данным следствия, они действовали по заказу российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает агентство Reuters, главарем группировки был 21-летний Дилан Эрл. Он признал свою вину, став первым человеком, осужденным по Закону о национальной безопасности. Также он признался в заговоре, направленном против винного магазина и ресторана в Лондоне, и планах похитить известного критикой кремлевского правителя Путина владельца.

23-летний Джейк Ривз признался в поджоге при отягчающих обстоятельствах и получении материальной выгоды от иностранной разведки. Суд присяжных в лондонском суде Олд Бейли признал трех других мужчин - 23-летнего Нии Коджо Мэнса, 23-летнего Джейкима Роуза и 20-летнего Угния Асмену виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах, хотя они и отрицали эти обвинения. Четвертого мужчину, 61-летнего Пола Инглиша, оправдали.

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В деле фигурируют также 20-летний Эштон Эванс и 23-летний Дмитриюс Паулаускас. Они отрицали обвинения в том, что знали о терактах, но промолчали. Эванса признали виновным по одному обвинению и сняли с него второе, а Паулаускаса оправдали по обоим.

Глава контртеррористического командования лондонской полиции Доминик Мерфи заявил, что Российская Федерация и другие враждебные страны теперь пытаются вербовать для своих операций относительно молодых людей.

Эрл, который вместе с Эвансом также признал себя виновным в торговле кокаином, обменивался сотнями сообщений с куратором "Вагнера", а также выражал желание воевать за военную компанию.

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