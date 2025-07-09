Как отметили в издании, такая ситуация свидетельствует о хаотичном процессе формирования политики в администрации Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет не информировал Белый дом перед тем, как на прошлой неделе приостановил поставки оружия в Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на пять источников, которые знакомы с этим вопросом.

В частности президент Дональд Трамп заявил, что не отвечает за это решение, а когда у него спросили, одобрил ли он приостановку поставок оружия, Трамп уклонился от ответа. Когда у него еще раз спросили, кто санкционировал приостановку, президент США ответил:

"Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?".

"Этот эпизод подчеркивает часто хаотичный процесс формирования политики в администрации Трампа, особенно под руководством Хегсета в Министерстве обороны", - подчеркнули в CNN.

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Источники утверждают, что это была вторая пауза за этот год, которую Хегсет решил ввести, чтобы остановить поставки американского вооружения в Украину, из-за чего высокопоставленные чиновники по нацбезопасности оказались в неудобном положении.

"Впервые это произошло в феврале, и решение было быстро отменено, сообщили три источника - так же, как и в понедельник вечером, когда Трамп объявил, что поставки оружия будут продолжены, несмотря на то, что Хегсет подписал решение о паузе", - добавили в издании.

Кроме того, спецпредставителя США в Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио тоже не предупредили о паузе, а узнали о ней из сообщения в СМИ, добавил высокопоставленный чиновник администрации и два источника CNN.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил CNN:

"Секретарь Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов. Эта работа координировалась на уровне правительства".

Когда журналисты спросили, сообщил ли Хегсет Белому дому о своем решении приостановить поставки оружия для Украины, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Пентагон провел проверку, "чтобы убедиться, что вся помощь, которая предоставляется иностранным государствам, отвечает интересам Америки".

По ее словам, Трамп "принял решение продолжать поставки оборонительного оружия Украине, чтобы помочь остановить убийства в этой жестокой войне, над чем, по словам Пентагона, они активно работают". Левитт отметила, что "президент полностью доверяет министру обороны".

"Два источника связали то, что Хегсет не проинформировал Белый дом, с тем, что он не имеет ни руководителя аппарата, ни доверенных советников, которые могли бы побудить его лучше координировать важные политические решения с межведомственными партнерами", - пояснили в издании.

Военная помощь США для Украины - что известно

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что США приостанавливают поставки некоторого оружия Украине. Такое решение было принято еще в июне, но вступило в силу только сейчас.

В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сделала заявление о судьбе военной помощи Украине. По ее словам, такое решение не означает полное прекращение военной помощи.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий по ситуации с Украиной и поставками оружия", - заверила Брюс.

В свою очередь The Wall Street Journal написал, что Дональд Трамп заявил, что непричастен к прекращению поставок оружия в Украину.

"Трамп сообщил Зеленскому в телефонном разговоре в пятницу, что он распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказывал министерству заморозить поставки оружия", - отметили журналисты издания.

Также Трамп заверил Зеленского, что США предоставят "столько военной помощи, сколько смогут".

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