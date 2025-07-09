Но некоторых пассажиров могут все равно попросить снять обувь, если их сочтут подозрительными.

Прохождение проверки на безопасность в аэропортах, особенно в пик сезонных путешествий, нередко грозит туристам потерями времени и нервных клеток из-за больших очередей. Впрочем, нововведение в аэропортах США, возможно, немного сгладит ситуацию.

Как сообщает The Guardian, впервые почти за 20 лет пассажирам больше не потребуется снимать обувь во время досмотра в американских аэропортах, заявила 8 июля 2025 года министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В частности, решение Управления транспортной безопасности (TSA) отменяет обязательный этап досмотра, введенный почти два десятилетия назад, спустя несколько лет после неудачной попытки Ричарда Рида, известного как "Бомбист в ботинках", совершить теракт на борту рейса из Парижа в Майами в конце 2001 года.

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"Мы ожидаем, что это изменение значительно сократит время ожидания пассажиров на наших контрольно-пропускных пунктах TSA, что сделает процесс прохождения досмотра более приятным и эффективным", – заявила Ноэм.

Министр также подчеркнула, что причиной отмены правила стали достижения в области технологий и процедур безопасности, но отметила, что некоторых пассажиров могут попросить снять обувь, "если мы сочтем, что необходимы дополнительные уровни досмотра".

При этом в заявлении Министерства внутренней безопасности США говорится, что другие аспекты процесса обеспечения безопасности TSA останутся без изменений.

"Например, пассажиры по-прежнему должны проходить проверку личности, проверку на соответствие требованиям безопасности полетов и другие процедуры", – говорится в заявлении министерства.

Стоит отметить, что ранее путешественники могли "обойти" дополнительные требования безопасности, приняв участие в программе TSA PreCheck, стоимость которой составляет около 80 долларов США. Программа, внедренная в 2013 году, позволяет пассажирам авиакомпаний проходить досмотр, не снимая обувь, ремни или легкие куртки.

При этом Ноэм заявила, что, по ее мнению, новая политика не ухудшит программу PreCheck.

"Я уверена, что многие путешественники по-прежнему захотят воспользоваться услугой PreCheck, поскольку с помощью TSA PreCheck им не придется снимать ремень, пальто или доставать из сумки такие вещи, как ноутбуки или жидкости, разрешенные к провозу", – отметила министр.

Как быстрее пройти проверку на безопасность в аэропорту

Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник Гилберт Отт рассказал, как избежать задержек при прохождении проверки на безопасность в аэропорту – и речь идет не о покупке специальной услуги fast-track. Здесь скорее речь идет о гардеробе и своевременной подготовке.

При этом стоит учесть, что из-за некоторых типов одежды или ее элементов туристам могут устроить более строгий досмотр. В частности, речь идет о нарядах с пайетками, бюстгальтерах с металлическими косточками и гламурных спортивных костюмах со стразами.

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