Он критикует Кремль за отсутствие целей войны.

Бывший главарь "ДНР" Павел Губарев раскритиковал российскую стратегию ведения войны против Украины и заявил, что Москве лучше было вообще не начинать так называемую СВО.

В эфире одного из провоенных YouTube-каналов коллаборационист возмутился тем, что российской оккупационной армии не удается "бить и гнать" врага, как это удавалось "дедам" во время Второй мировой войны. "У нас ничего не меняется, мы как разбивались в мясных штурмах, причем постоянно наступая, так и продолжаем", - заявил он.

Также Губарев не понимает, какой именно цели хочет достичь Кремль. По его мнению, заселять захваченные территории можно будет только "таджиками и узбеками", а для капитуляции Украины необходимо наносить удары по путям снабжения и центрам принятия решений, превращая их "в пыль":

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"Несем потери и никто на них не оглядывается. Почему? Ну, потому что элитушка, она держит активы и получает все. Они тут вот такая феодальная знать. Самым ярким лепесточком на этом красивом феодальном дереве является власть в Чечне - Кадыров и его преемник Адам".

Провоенные блогеры свирепствуют

Как известно, в России есть большое количество "Z-патриотов" - националисты, военные блогеры, депутаты и политические технологи, которые активно поддерживают войну, но критически относятся к "медленной" политике Кремля.

Ранее бывший офицер ФСБ, террорист и лидер "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Гиркин получил тюремный срок за публичные призывы к "экстремистской деятельности".

Основной причиной были его посты, в которых он называл кремлевского правителя Путина ничтожеством и трусом, призывая передать власть "настоящему" лидеру.

После восстания главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российские власти начали активнее наказывать ультранационалистов, чтобы "турбо-патриоты" не стали угрозой режиму.

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