К политической партии одного из таких бизнесменов даже пытался примкнуть Дональд Трамп.

Разочаровавшись как в Республиканской, так и в Демократической партиях, один известный бизнесмен заявил, что намерен попробовать нечто новое и разрушить двухпартийную монополию. В этом году таким бизнесменом стал Илон Маск, который заявил, что создает "Партию Америки".

Это произошло после того, как его политический союз с президентом США Дональдом Трампом завершился с громким разрывом, пишет Business Insider. Однако это не первый подобный случай.

Четыре года назад это был Эндрю Янг. А несколькими годами ранее — бывший генеральный директор Starbucks Говард Шульц. Американские бизнесмены не раз в последние десятилетия пытались бросить вызов двухпартийной системе. Однако обе партии по-прежнему остаются у власти.

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Будь то создание третьей партии, выдвижение независимой кандидатуры на пост президента или комбинация этих подходов, Маску, возможно, стоит изучить пути тех, кто пытался сделать это до него, говорится в материале.

Эндрю Янг

До прихода в политику Янг был предпринимателем и запускал различные инициативы, в том числе Venture for America. В 2020 году он баллотировался в президенты США от Демократической партии, сделав основным пунктом своей программы форму безусловного базового дохода, которую он назвал "Дивиденд свободы". Его даже поддержал Илон Маск.

Позже, в 2021 году, Янг баллотировался на пост мэра Нью-Йорка, заняв 4-е место в первом туре голосования с результатом около 12%. Через несколько месяцев он основал "Партию Будущего" (Forward Party) — центристскую политическую силу, которая делает ставку на инновации, избирательную реформу и отказ от политической поляризации.

Несколько избранных чиновников на уровне штатов даже присоединились к Forward Party. Партия, в свою очередь, поддержала ряд членов Конгресса, включая сенатора-республиканца Джона Кертиса из Юты и представительницу-демократа Эйприл МакКлейн Делани из Мэриленда. Сейчас же Янг выразил поддержку усилиям Маска по созданию новой партии. "Кто хочет разрушить двухпартийную монополию — у того правильные намерения", — подчеркнул он.

Однако бизнесмен также заявлял, что пытался связаться с Маском по поводу возможного объединения усилий, но пока не получил ответа.

"Мне не обязательно соглашаться со всеми прежними решениями человека, чтобы признать, что главная задача — вернуть нашу политическую систему в такое состояние, при котором она действительно будет реагировать на взгляды и нужды американского народа. Сейчас этого попросту нет", — сказал Янг.

Говард Шульц

Миллиардер и бывший глава Starbucks Говард Шульц в течение почти года в 2019-м рассматривал возможность выдвижения в президенты как центристский независимый кандидат.

Хотя по большинству вопросов он придерживался взглядов, близких к демократическим, он в то время выражал опасения, что партия слишком сильно смещается влево в экономике и вопросах роли государства.

Уже в начале 2019 года Шульц признал, что его инициативе может не хватить электоральной поддержки, и многие опасались, что его участие лишь оттянет голоса у кандидата-демократа и поможет переизбранию Трампа.

В сентябре 2019 года он в итоге отказался от участия в гонке, написав в письме сторонникам: "Моя вера в необходимость реформы двухпартийной системы не изменилась, но я пришёл к выводу, что независимая кампания за Белый дом — не лучший способ служить своей стране на данном этапе".

Росс Перо

Росс Перо, миллиардер из Техаса, стал самым успешным независимым кандидатом в президенты в новейшей истории США, как пишет СМИ.

Он дважды баллотировался — в 1992 и 1996 годах — с популистской программой: устранение дефицита бюджета, отказ от некоторых соглашений о свободной торговле, ограничение сроков полномочий и реформы финансирования избирательных кампаний.

В 1992 году он участвовал в выборах как независимый кандидат и набрал почти 19% голосов, в то время как Билл Клинтон победил действующего президента Джорджа Буша-старшего.

В 1996 году Перо баллотировался уже от "Партии реформ", которую основал годом ранее для продвижения своей политической платформы. Тогда он получил 8,4% голосов.

Партия реформ просуществовала дольше, чем активная политическая карьера Перо: в 1998 году Джесси Вентура победил на выборах губернатора Миннесоты как кандидат от этой партии. А в 2000 году Дональд Трамп даже рассматривал возможность выдвижения от неё.

Другие новости о политических амбициях Маска

Ранее УНИАН сообщал, что основатель SpaceX, Tesla и множества других прорывных технологических компаний видит в создании собственной партии чуть ли не единственный способ спасти США от диктатуры.

"Когда речь идет о разорении нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", - написал Маск.

Кроме того, появилась реакция Трампа на эту идею. По словам президента США, идея о создании третьей партии является довольно смешной. "Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - подчеркнул он.

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