Единовременная выплаты после рождения ребенка должна составить 50 тысяч гривень.

Минсоцполитики разработало законопроект, в котором предлагается изменить нынешнюю систему выплат при рождении ребенка.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.

"Мы предлагаем, чтобы на каждого ребенка после рождения и родов мы маме будем платить 50 000 гривень единовременным платежом. Кроме того, с первого до двенадцатого месяца ребенка ежемесячно мы будем выплачивать платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривень", - сказала Марчак.

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По ее словам, размер ежемесячного платежа, еще не согласован окончательно, соответственно она не может пока его анонсировать, но это кратное увеличение.

"То есть не 860 гривень, а несколько тысяч гривен в месяц - по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если муж работает и является кормильцем в семье, чтобы такая женщина чувствовала, что она имеет свои карманные деньги и не зависит стопроцентно от мужа", - отметила заместитель министра.

Марчак отметила, что законопроект уже подан на рассмотрение Кабмина, и если правительство примет документ, его подадут в парламент.

"По нашим расчетам, мы бы хотели, чтобы этот закон уже вступил в действие с 1 января 2026 года, и мы уже по крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы закладывать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года", - сказала она.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривень, из которых 10 320 гривень выплачивается единовременно, а остальная сумма - платежами по 860 грн ежемесячно до исполнения 3 лет ребенку.

Выплаты при рождении детей в Украине

Министерство социальной политики разработало законопроект, которым предлагается реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Он предусматривает, в частности, увеличение выплат при рождении ребенка, дородовую поддержку беременным женщинам в размере 100% заработной платы, помощь матерям для восстановления после родов, а также помощь по уходу за ребенком "еЯсла" в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года.

Также УНИАН писал, как получить единовременную выплату при рождении ребенка в 2025 году и кому могут отказать в помощи.

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