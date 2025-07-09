До конца недели на погоду в области будет влиять циклон "Габриэль".

На 9 июля по Одесской области синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области днем 9 июля ожидается местами во время грозы шквал 15-18 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Воздух по области прогреется до +31°...+36°, в прибрежной зоне будет свежее, +26°...+28°.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Одессе сегодня также прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в городе ожидается в пределах +26°...+28°. Температура морской воды +21°...+22°.

Погода в Одессе - прогноз на неделю

До конца недели на погодные условия Одесской области будет влиять небольшой циклон "Габриэль", который будет перемещаться над центральной Европой. Он будет поставлять на территорию области жаркий влажный воздух.

Ожидаются тропические ночи с температурой +20°...+25°, днем +31°...+36°, вдоль побережья +27°...+29°. Непродолжительное облегчение принесет холодный фронт 10 июля, когда пройдут кратковременные грозовые дожди. Но в дальнейшем температура снова будет расти.

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