В первую очередь хотят усилить американский трек.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили намерение президента Владимира Зеленского уволить Оксану Маркарову с должности посла страны в Соединенных Штатах Америки.

В интервью Украинскому радио министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Маркарова является одной из самых успешных и эффективных послов, однако у каждого дипломата есть свой "ротационный цикл". По его словам, в целом следует ожидать около 20 указов об увольнении и назначении новых руководителей зарубежных учреждений:

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня".

Увольнение Маркаровой

Напомним, в прошлом году спикер Палаты представителей США Майк Джонсон публично требовал увольнения Маркаровой. Он обвинил ее в организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильванию без приглашения республиканцев.

Видео дня

Тогда СМИ писали, что украинский президент ищет замену Маркаровой, однако к фактическим решениям это не привело.

На днях западные журналисты сообщили, что замена посла обсуждалась Зеленским и Трампом во время последнего телефонного разговора.

Как известно, Оксана Маркарова занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Ранее, с 8 июня 2018-го до 4 марта 2020 года, она работала министром финансов Украины.

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