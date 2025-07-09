Температура снизится, но не по всей стране.

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода. Температура будет высокой по всей стране, за исключением западных областей. Ослабление жары ожидается лишь ближе к выходным. Об этом на своей странице рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Жара ослабнет 11-12 июля", - сообщила эксперт по погоде.

Однако, по ее данным, температура снизится не повсеместно. В восточной части Украины сильная жара будет продолжаться и составит +35...+39, а иногда и +40 градусов.

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"В видимой синоптической перспективе так и будет - сдержаннее на западе, жарко на востоке", - резюмировала она.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве также еще некоторое время будет сохраняться жара с температурой до +34°, после чего ожидается некоторое облегчение погодных условий.

Синоптики отмечают, что с 8 по 12 июля на территории столицы и области будут преобладать по-летнему теплые ночи и очень жаркие дни. Причиной такого накала стало поступление тропического воздуха с юга.

В частности, в период до 10 июля ночная температура будет колебаться в пределах +18°...+23°, а дневная будет достигать +29°...+34°.

Ближе к концу недели жара несколько утихнет. По прогнозам, 11 и 12 июля ночью станет прохладнее - около +13°...+18°, а днем температура снизится до более комфортных +24°...+29°.

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