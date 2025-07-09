Соединенные Штаты Америки никогда не отказывались от поддержки Украины и планируют помогать нашему государству и в дальнейшем. Об этом заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует "Суспільне".
"Мы были и остаемся самыми большими помощниками Украины", - заверила она.
По ее словам, недавнюю паузу в поставках оружия не стоит воспринимать как изменение подхода администрации США к поддержке Украины.
Военная помощь США для Украины - что известно
Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. Известно, что в начале месяца США приостановили поставку этих ракет в Украину, однако Трамп изменил свое решение после разговора с Зеленским.
"Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю поставку оружия, чтобы проверить свои запасы, сообщили два источника, осведомленные о разговоре...", - подчеркнули в Axios.
Также американский президент раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие. В частности Трамп сказал журналистам, что разочарован нежеланием правителя Кремля останавливаться.
"Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - подчеркнул он.