По словам Тэмми Брюс, США остаются крупнейшими помощниками Украины.

Соединенные Штаты Америки никогда не отказывались от поддержки Украины и планируют помогать нашему государству и в дальнейшем. Об этом заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует "Суспільне".

"Мы были и остаемся самыми большими помощниками Украины", - заверила она.

По ее словам, недавнюю паузу в поставках оружия не стоит воспринимать как изменение подхода администрации США к поддержке Украины.

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Военная помощь США для Украины - что известно

Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. Известно, что в начале месяца США приостановили поставку этих ракет в Украину, однако Трамп изменил свое решение после разговора с Зеленским.

"Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю поставку оружия, чтобы проверить свои запасы, сообщили два источника, осведомленные о разговоре...", - подчеркнули в Axios.

Также американский президент раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие. В частности Трамп сказал журналистам, что разочарован нежеланием правителя Кремля останавливаться.

"Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - подчеркнул он.

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